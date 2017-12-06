正妹牙助身材好甜笑迷死人 網友狂喊：我蛀牙了！

有網友在PTT表特版分享正妹牙助的照片，讓許多網友狂喊「我蛀牙了！」（圖擷自PTT）

2017-12-06 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕「這看牙醫都不用打麻醉啦」，昨天有網友在PTT表特版po出一名正妹牙助的照片，這名牙助不僅長相甜美、皮膚白皙，穿著粉紅色制服更讓好身材一覽無遺，也讓許多網友看了紛紛狂喊「我蛀牙了！」

網友在PTT貼出一名正妹牙助的數張照片，照片中可見，這名正妹牙助除了擁有甜死人不償命的笑容外，還有著傲人S曲線的魔鬼身材。這名正妹牙助除了在工作時穿著粉紅色制服外，在海邊穿著比基尼大露「雪白美乳」的性感照更是讓網友神魂顛倒。

貼文一出旋即引起網友熱烈討論，紛紛留言「我的牙齒可以讓她全拔光」、「我蛀牙了！」、「莫名突然的牙痛起來」、「我的牙齒好痛喔」、「我牙疼了，哪裡看診」、「這家我去過 真的蠻正的」。

另外有眼尖的網友發現，這名正妹牙助就是有「台中最美牙助」之稱的陳姓牙助，也早就是表特版上的「常客」，平時也常在IG與4萬多名粉絲分享生活點滴。

正妹牙助讓網友狂喊要掛號看牙齒了。（圖擷自PTT）

正妹牙助讓網友狂喊要掛號看牙齒了。（圖擷自PTT）