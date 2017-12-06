花生賣不出去 「勇伯」下田關心加碼補助

2017-12-06 12:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受進口影響，進入盛產採收的花生價格滑落，雲林縣長李進勇今天在雲林縣政府農業處長林慧如、新聞處長張凱傑與虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠陪同下，到田間關心花生採收情形，聽取農民心聲花生並說明縣府加碼補助，紓解產銷壓力。

雲林海線地區正在採收中的二期花生，頻頻傳出「遁市」，盤商不願意進場收購，讓原本每台斤還有40元的行情不斷下滑，農民質疑是政府開放花生進口，盤商當然不願意向農民收購。

李進勇今天專程下田聽農民訴苦，李進勇說，農產品易受氣候影響，不論豐產或歉收，農民不太容易從中獲利，有鑑於農業是雲林重要產業，縣府有責任照顧農民，為因應花生價格下跌，雲林縣府配合農糧署購貯，更加碼補助。

李進勇進一步指出，農糧署已函文雲林縣政府公告徵求國產落花生購貯農民產業團體，收購團體須以高（含）於產地交易價格55元/公斤（即33元/台斤）向花生農收購，由農糧署補助購貯單位相關工資、倉儲與運費等每公斤2元；雲林縣政府為照顧農民，再加碼補助花生農民每公斤3元。

李進勇並前往虎尾鎮農會參觀花生工廠，肯定農會推廣產銷履歷，並在今年通過ISO22000及HACCP國際食品安全衛生管理認證與花生產銷履歷加工驗證標章雙認證，讓雲林農產大大升級，是「呷安全，找雲林」的最佳典範，值得其他農會效法，李進勇體驗「揀土豆」、花生油裝瓶，為農會員工加油，還當場示範用嘴巴開瓶的古早方法，贏得全場喝采。

雲林縣政府農業處長林慧如強調，雲林縣政府將持續輔導農民申請通過產銷履歷，讓消費者看見吃的安全，也增加對農產品信心並提升價值，農民有穩定的收入，創造雙贏。

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