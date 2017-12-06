玉山一片白茫茫 是霧淞非白雪

因氣溫驟降，玉山群峰出現「霧淞」白茫茫奇景。（記者謝介裕翻攝）

2017-12-06 12:27

〔記者謝介裕／南投報導〕冷氣團來襲，全台天氣變得又濕又冷，今日玉山群峰一片白茫茫奇景，外界以為繼合歡山之後，難道玉山也降雪？玉山國家公園管理處及氣象局北峰氣象站也頻頻接到民眾詢問電話，並再三強調，大家千萬別誤會，雪白景象是「霧淞」造成的，迄今日中午以前，玉山仍未下雪。

不過，北峰氣象站指出，今日凌晨4時02分許，玉山戶外溫度一度下降至攝氏零下6.1度，也是今年入冬以來溫度最低的紀錄。

而所謂「霧淞」也稱為「霧凍」，是一種空氣中水滴結冰的現象，氣溫在冰點之下時，霧淞才有可能形成，看似白雪或冰霜，但形成原因和霜雪有極大差別，霧淞呈顆粒狀，為白色不透明的晶體，因霧中含有無數微小水滴，在酷寒天氣，小水滴被極度冷卻，一接觸到溫度處於冰點以下的岩石、草木等物體表面，凍結成冰晶即是「霧淞」，常發生在降雪之前，換言之，只要溫濕度、水氣、雲層等各種條件足夠，便有下雪的可能。

玉管處說，日前山上溫差大，太陽出來時，戶外溫度可能約攝氏1、20度以上，但太陽一旦被雲霧遮掩，溫度便會急速下降，且海拔高度愈高，溫差愈大，日夜溫差往往在攝氏10度以上，且只要下雪，便會啟動雪季管制作業，山友須攜帶雪靴、冰爪等雪季裝備，才會予放行，呼籲山友上山時一定要帶好登山裝備並注意保暖，避免意外發生。

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