打通AI任督二脈 科技部引入微軟學術資料庫

2017-12-06 12:19

〔記者吳柏緯／台北報導〕東風來了！今天科技部正式宣布與微軟共同合作，簽訂合作意向書，引入微軟引以為傲的學術數據庫，投入台灣的AI研發，未來將會在大數據、AI技術、人才培育三個領域共同合作。微軟表示，能夠成為台灣AI計畫的「東風」，非常榮幸。

科技部以5年投入150億的預算規模推動一系列AI研究策略，除了建置四個研究中心、打造AI主機等多項計畫外，今天再度加碼，引入擁有近200年學術資料的微軟數據資料庫，打通軟硬體任督二脈。

科技部長陳良基指出，微軟是國際級指標性公司，透過這次的合作，將可以協助台灣快速地達成AI研發環境升級及培育AI人才的目標，並提升台灣整體AI研發的能量。

微軟研究院全球學術服務董事總經理王冠三指出，這個數據系統的資料橫跨科技、史地與文學，超過5000個學研領域，包含美國前總統歐巴馬的論文都在其中。除了台灣外，微軟也與美國、歐洲等學研、政府單位甚至私人企業合作。例如不少律師會透過這套系統分析法庭攻防，擬定辯護策略。

台灣微軟總經理孫基康說，目前全世界論文每月產生170萬篇，成長率10%以上，9成世界資料量是這兩年所產生的，數據量大到無法靠人力分析，必須結合AI，微軟的願景是讓AI普及化，這次合作將協助台灣AI產業化，並讓優秀AI人才研究計畫，站上國際舞台。

科技部在台、清、交、成4所學校設置分別設置AI創新研發置中心，王冠三提到，包含生技醫療、智慧機械等領域，都將是雙方未來首波合作著重的領域。