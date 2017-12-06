遠航有全面提飛危機？遠航：對不實報導今日將提告

遠航班機。示意圖。（資料照）

2017-12-06 12:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕《鏡週刊》今報導遠東航空因財務持續惡化，恐危及飛安並造成全面停飛危機。遠東航空公司表示，104年10月底經法院裁定重整完成後，不斷有有心人士透過媒體爆料，用盡一切手段打擊遠東航空商譽、員工士氣；公司法務部門已掌握相關人證及事證，並已向法院提告，目前司法偵辦中無法對案情表示意見，對於鏡週刊遠航爆停飛危機報導，將於今日提告。

遠航表示，公司營運及財務正常，為配合主管機關財務監理需要，以高於其他國籍航空標準，提出財務暨飛安精進計畫書，今年9月14日已報交通部及民航局核備；且已完成消費者保障信託專戶設立，於106年10月30日報交通部及民航局完成核備在案。

交通部民航局表示，遠航100年4月復飛、104年10月完成重整，8架MD80機逐步投入營運至今，民航局一直依民航法規輔導，並持續監理其飛安及財務運作。由於該公司MD80機隊平均機齡超過22年，最高機齡為26年，為國內載客機齡最高，為確保該公司MD80機隊航機，有充裕的時間做好維修工作，民航局今年3月起滾動檢討、限制該機隊每月飛航總時數，目前為每月1350小時，飛安情況已呈現穩定狀態。

督促遠航機隊汰舊換新方面，遠航已於今年11月引進ATR72-600型新機投入營運。針對遠航財務借貸問題，基於財務風險預防性管理，民航局已要求該遠航儘速改善，遠航已承諾將於今年底前解決資金貸與關係人問題；未來將持續強化對遠航飛安及財務監理，確保消費者權益。