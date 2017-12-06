用影片說故事拿獎金 好機會來了

2017-12-06 11:50

〔記者何玉華／新北報導〕用影像說出好故事！「2018新北市紀錄片獎」今天舉行徵件起跑記者會，邀請歷屆得獎導演傅榆、林煥文、張緯誌、吳柏泓蒞臨現場分享必勝秘訣，新聞局長張其強表示，新北市紀錄片獎整合各方資源，首推影像公益平台，實現用影像做好事的目標，也是一個提供導演與觀眾近距離對話的平台。

前後參加3次徵件競賽的吳柏泓說，前2次未得獎並未氣餒，經過不斷調整，今年獲得優選獎，這個紀錄片獎的平台是在幫助創作者完成一個好故事；林煥文對於作品能到香港參加香港華語紀錄片節及「新北市紀錄片之夜」的放映活動，印象深刻，對作品能被更多人看見，相當開心。

拍攝新北市「當我們老在一起」公益影片的傅榆説，紀錄片工作者向來對社會都具有使命感，很高興能有機會參與公益影片的拍攝，用自己的專長做公益。

「2018新北市紀錄片獎」徵件自即日起至107年3月1日止，有意投件導演需準備提案企劃書、2分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演作品精華就能報名，通過公開審片的優選作品，每部將可獲新臺幣33萬元拍攝獎金；決審前3名，依名次各可獲得新台幣10萬元、8萬元及5萬元獎金。詳細徵件辦法，可上新北市紀錄片系列活動官方部落格查看。