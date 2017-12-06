人文國中小遭解約 季芹：女兒都睡不著

2017-12-06 11:39

〔記者林良昇／台北報導〕宜蘭縣人文國中小遭投訴有不法情事，宜蘭縣政府決定與推動實驗教育的人文展賦教育基金會中止合約，家長自救會今召開記者會，主張重訂契約，同樣是家長的藝人季芹流淚表示，女兒聽到被解約後一直哭，睡不著，希望政府相關單位能夠輔導學校，捍衛孩子的受教權。

宜蘭縣政府接到投訴，指控宜蘭縣頭城鎮人文國中小有不法情事，專案小組的查出「財團法人人文展賦教育基金會」，以及受託學校「宜蘭縣立人文國民中小學」，共有4項疑似違法和18條缺失項目，縣府決定與人文展賦教育基金會終止合約。

人文國中小家長今至立法院與國民黨立委陳學聖、民進黨立委張廖萬堅共同召開記者會，家長自救會代表陳安儀表示，人文國中小實施實驗教育，實驗教育因為課程特色，在行政上有諸多困難，包括收費方式、師資、上課地點、都無法按照一般公立學校的法令執行，因此只要教育處室刁難，實驗教育便會窒礙難行。

陳安儀說，他們主張重新修法，應讓原有體系優先重訂合約，延續原有體系的受教權，此外中央政府應監督縣府應以輔導之姿給予協助而非扼殺實驗教育。

家長自救會也提出3大訴求，請教育部國教署督導宜蘭縣教育處根據實驗教育三法，與人文展賦教育基金會重新訂定契約；人文展賦教育基金會應有與宜蘭縣政府之優先議約權，以保障學生受教權延續；並請教育部督導宜蘭縣政府輔導校方建立符合政府規定的收費。

季芹則在記者會上流淚，表示女兒聽到學校被解約後一直哭，晚上都睡不著，孩子還在Line群組討論身為學生可以做些什麼，看見孩子自主捍衛受教權很感動，不希望最後是和孩子走上街頭，希望政府相關單位能夠輔導學校，能夠用更合適的方式執行人文展賦教育基金會的理念。

李姓學生表示，聽到解約消息班上士氣都很低落，這次事件影響最大的是學生，每個人適合的學習方式不一樣，大多數人選擇了體制內教育，不代表體制外教育就能不被重視，希望政府看見實驗教育真正的價值和核心，並協助用更適合的方式維持這份價值。

陳學聖表示，實驗教育三法運作上綁手綁腳，明天立院教委會將排實驗教育三法修法，希望可以做鬆綁；張廖萬堅指出，過去無實驗教育三法時，各地方政府用行政契約簽訂委外經營、實驗教育，將檢視和現行實驗教育三法有無扞格。

國教署國行科科長蔡宜靜表示，對於學生受教權和老師權益相當重視，人文解約案後續處理都不能影響學生權益，明天修法國教署會在立院溝通討論，希望有較好的配套方式。

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