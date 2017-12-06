台鐵豐原站軌道施工 將有5列車延誤5-10分鐘

2017-12-06 11:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部鐵路改建工程局中部工程處，將於12月7日至8日、明年1月17日至18日辦理「豐原站北端切換區段軌道曲線改善撥道施工作業」，施工期間將採單線運轉，將有5列次受影響，延誤約5至10分鐘。

施工期間受影響5列次電聯車，分別為新竹開往斗南2243次區間車、彰化開往三義2270次區間車、基隆開往嘉義2253次區間車、員林開往新竹2284次區間車、彰化開往基隆2114次區間車。台鐵局表示，列車延誤將請各車站，加強播音並公告民眾週知。