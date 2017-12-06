立委兩度詢問遠航是否停飛？賀陳旦：應沒停飛威脅

遠航報財務危機，傳出停飛疑慮，立委今質詢交通部長賀陳旦（見圖），一再追問遠航是否可能停飛？（記者廖振輝攝）

2017-12-06 11:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空會不會停飛？立法委員李昆澤今日於立法院交通委員會質詢時，兩度詢問交通部長賀陳旦這個問題。李昆澤表示，遠航今年初因高齡機，導致異常狀況增加，產生飛安疑慮；財務狀況也的確明顯出現狀況，遠航向銀行融資借款後，借予關係人及庫存現金水位不足等財務缺失，因逾期未改善遭民航局開罰，12月也要求遠航限期改善，顯示遠航目前仍有問題。賀陳旦表示，遠航連續4個月以來，飛安有達到原先目標，10月信託基金也有足額保障，現在ATR新機加入後，對消費者來說應沒停飛威脅。

李昆澤表示，民航局今年3月已限制遠航飛行總時數，財務經營相關問題，今年6、9月進行財務調查時，也都要求遠航限期改善，最終遠航都沒達改善標準遭開罰。現在交通部每月對遠航督促，要求成立信託帳戶保障國內外旅客，李昆澤表示，交通部一定要保證信託帳戶的錢，不得低於在外流通機票總金額，一旦降低就應要求遠航馬上補足。

賀陳旦表示，遠航今年8月已請外界公司指導，協助提升飛安，最近新機加入後，對遠航機齡、飛安應有實質改善；遠航跟銀行借款對財務是否有影響的問題，已要求遠航在信託基金中投入金額，以保障消費者、員工權益，今年10月信託基金已有足額保障。另外，遠航新機加入後，交通部已核定遠航ATR票價級距，對消費者來說，應沒停飛威脅。