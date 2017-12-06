全人傳愛公益路跑募集100萬 今捐贈惠明盲校

2017-12-06 10:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市全人家長會長協會在11月19日舉辦第二屆全人傳愛公益路跑暨嘉年華，活動共募集100萬元，今天將款項捐贈台中市惠明盲校，將用來支持視障學童舉辦藝文活動、聘請視障專業師資等。

台中市全人家長會長協會理事長蔡侑霖指出，孩子是上天給的禮物，11月19日當天有2千多人為愛而跑，加上嘉年華攤位及音樂、舞蹈表演吸引近3千位民眾，在享受台中道地美食的同時，共募集100萬元，今天舉行公開捐贈儀式，將這100萬元的愛心捐給惠明盲校，以支持視障學童舉辦繪畫等藝文活動，以及培訓專業師資發展視障學童的藝術創作；另外，視障專業師資長期不足，善款也將聘請視障專業定向老師、視障生活自理老師、物理治療師，給予視障學童生活上的引導學習。

市府教育局長彭富源今天見證捐贈儀式，他表示，台中市教育力去年獲得全國第一名，他當時馬上想到台中有很棒的家長、教育團隊，才有這項成績，而未來台中市還要努力的是加強弱勢學生的照顧，台中市有1萬722名特教學生，需要積極性差別對待，因此他非常感謝全人傳愛公益路跑連續2年捐款給惠明盲校。

惠明盲童育幼院院長李慧筠代表接受捐款，並表示，雖然視障孩子看不見，卻希望自己被看到，另因為受限於視力，視障孩子缺乏運動，為了參加全人傳愛路跑活動，孩子有了目標，每週積極練跑，原本個性害羞的小孩逐漸變得開朗，未來將利用善款加強專業師資培訓及孩子生活自理能力的訓練。