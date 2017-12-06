訂摩斯漢堡有這「超狂要求」 店員還說「絕不是奧客」

一名摩斯漢堡的店員接到客人訂單的備註，要求如果不忙可否在紙袋上「畫上傑尼龜」。（圖擷自Dcard）

2017-12-06 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖速食店摩斯漢堡的店員接到「超狂要求」的訂單，不但笑稱這是「在無聊的上班時間中給我們的樂趣」，更說這種客人對他來說不是奧客。

一名在摩斯漢堡工作的網友日前在《Dcard》PO出一張店長分享給他們看的照片。照片中可見，這張顧客的訂單上有個超特殊的要求，客人在訂單上表示「紅茶麻煩都去冰，可以幫我在袋子上畫一隻傑尼龜嗎？如果太忙就不用了，謝謝！」

而店員秉持著服務至上原則，在紙袋上用原子筆盡力的畫出一隻「還看得出來」的傑尼龜。原PO也說，「這種客人對我來說不是奧客，他有註明太忙就不用了 還有說謝謝，相信只是要我們在無聊的上班時間中給我們樂趣，但還是不鼓勵大家這樣做，畢竟忙翻的時候真的只能專心在工作上」。

網友看完照片也都笑翻了，紛紛留言「連..都畫出來真細心欸 我說尾巴 去面壁！」、「笑到肚子痛」、「為什麼我覺得像忍者哈特利...」、「哈哈哈哈哈哈好好笑 我們店都沒遇到這種事 好想畫畫看哈哈」；但也有人不認同的說「把無聊當有趣的智障真是屢見不鮮耶 都幾歲了還在幹這種事」、「拜託放過速食店員工好嗎？」、「在忙的時候站控制看到會氣到翻白眼」。