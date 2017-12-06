今回溫有限 彭啟明：明晚再有冷空氣南下

彭啟明指出，今日回溫有限，明日白天略微回溫之後，晚間另一波冷空氣又將南下，且降溫幅度比這兩天更明顯。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-06 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台受到大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，氣象專家彭啟明指出，今日最低溫發生在中南部嘉義13.3度，創下今年入冬平地的最低溫，而今日回溫有限，明日白天略微回溫之後，晚間另一波冷空氣又將南下，且降溫幅度比這兩天更明顯。

氣象專家彭啟明在臉書指出，今日中南部清晨最低溫僅有13.3度，比北部的15度還低，主要是因為中南部較為晴朗，輻射冷卻相當明顯；北部則是有雲系盤據，輻射冷卻較為減弱。而今日整天依舊寒冷，北部回溫有限，中南部有陽光露臉，溫度會提升至23至25度，明日會稍微回溫，但晚上會有另一波冷空氣南下。

彭啟明表示，週五、週六是這波降溫最明顯的時期，有機會比這兩天再降1度，尤其北部水氣增多轉為偏溼冷，感受上會特別明顯，過去幾天的偶飄雨的現象將轉為偶陣雨，迎風面的雨勢也會增多。

針對氣溫感受，彭啟明指出，在台灣人的習慣上，15度就會邁入一個臨界點，大概每降1度，感受就會冷很多，這種溫度也是心血管疾病突發的高峰期，呼籲中壯年及年長者須特別注意身體及氣溫的變化。