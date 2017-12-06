12/06 各報重點新聞一覽

2017-12-06 06:10

自由時報

平復司法不法 還原歷史真相 促轉條例三讀

為了平反威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，立法院院會昨晚三讀通過「促進轉型正義條例」，將於行政院下設置促進轉型正義委員會（促轉會），推動包括開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相、處理不當黨產和其他轉型正義事項。

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公款保釋「離職員工」辜仲諒 中信金遭罰1000萬

金管會調查，中信金控替「離職員工」的前副董事長辜仲諒墊付刑事案件保釋金，金額達九千多萬元，在內稽內控及法令遵循有嚴重缺失，昨宣布重罰一千萬元罰鍰，並令中信金控總經理吳一揆停職六個月、法遵長金延華停職三個月。這是金管會主委顧立雄上任後，第一個出手重罰有關金融業涉及家族化問題的案件。

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海外就醫健保核退調降 元旦上路

民眾海外就醫可申請健保核退，但鑑於過去常有人刻意出國產子再回台核退，甚至有中國診所跨海串連民眾不實申報案例，衛福部公告，明年元旦起，海外就醫費用的核退上限基準將下調，縮減幅度最高達五成七，估計一年影響三．六萬人。此外，健保署也正研擬限制可核退醫院、「黑名單」醫院則不給付等事宜。

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蘋果日報

好美 合歡山初雪來了

入冬首波大陸冷氣團昨起發威，台北等測站創入冬最低溫，至今晨零時許，嘉義低溫13.8℃，再創今年入冬新低溫；合歡山昨降初雪加冰霰（音同現），玉山也因霧淞（音同松）而成銀白世界。這波冷空氣昨夜到今晨最強，估中部以北今晨低溫13至14℃，明稍回溫，後天另波冷氣團南下，低溫下探13℃，玉山和合歡山明晚起有機會降雪。專家估降溫可能延續到月中。

空品糟 高屏還要再紅害3天

昨北台灣空氣品質因降雨未受中國境外污染物影響，但中南部境內污染物持續累積，加上大氣擴散條件不佳，雲林、南投以南的ＡＱＩ空氣品質指標都達不良等級，其中高雄市最慘，十二個空品測站全面不良，且半數曾達紅害等級。環保署預估高屏紅害今起恐再持續三天。

聯合報

去威權！促轉條例三讀 中正紀念堂首當其衝

立法院昨天三讀通過「促進轉型正義條例」，未來促進轉型正義委員會將針對威權統治時期違反自由民主憲政秩序的不法行為，負責推動轉型正義相關處理事宜。若無正當理由規避、拒絕或妨礙調查的機關、團體、事業或人員，最高處五十萬元罰鍰。

蘇花改 施工以來最大坍方「不致影響通車」

台九線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）谷風隧道內，今年十月疑因雨水滲湧，拱頂坍落一萬多立方公尺土方，掩埋三百公尺路段及二部施工機具，是施工以來最大規模的隧道內抽坍。地方擔心一○八年能否完工通車，蘇花改工程處認為不致影響通車。

中國時報

孫繼正批黃國昌作秀搏版面

史上首場立委罷免案公辦電視說明會12月6日舉行，提案罷免人孫繼正、黃國昌將正面交鋒，孫繼正5日指出，黃國昌曾透露近期忙於國會，沒時間準備說明會。身為區域立委，應該謙卑為人民服務，爭取地方建設，而不是在國會作秀搏版面，難怪民眾不知道選區立委是黃國昌，非常可笑。

外資來台投資減 賴揆焦慮

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的報告，台灣在2016年吸引的外人直接投資（FDI），占GDP比重僅14.2％，遠低於各國平均值的35％。行政院長賴清德昨日對外資來台投資呈現愈來愈少趨勢，表達高度憂心，要求相關單位加強招商，特別是引進保險、金融業資金投資國內，並簡化僑外資來台相關規定，提昇審議透明度與時效。