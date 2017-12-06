蘇花改最大坍方 公路總局：通車時程不變

2017-12-06 02:12

〔中央社〕蘇花公路改善工程的谷風隧道在今年10月發生施工以來最大坍方事件，約1萬立方公尺土石崩落，幸無人傷亡，主因初判是受連日降雨影響。

交通部今天表示，已展開搶修，全線在民國108年底達成通車目標不變。

蘇花改工程全線分三個路段施工，分別是宜蘭蘇澳至東澳、南澳至花蓮和平、和中至大清水。其中，歷時5年多的施工，蘇花改蘇澳到東澳段已進入最後的機電行控整合階段，預定明年農曆春節前通車。至於南澳至花蓮和平段、和中至大清水段，分別預定在民國108年1月與108年底達到通車目標。

交通部公路總局蘇花公路改善工程處長邵厚潔今天向中央社記者說，在南澳至花蓮和平段中，已經貫通的谷風隧道南下線在今年10月20日施工時，有工程人員發現小部分抽坍，經現場施工團隊專業判斷岩層尚未穩定，當時果斷撤離施工人員，隔天果然發生大範圍抽坍，現場湧進大量土石及地下水，雖有一部5年多前添購、價值新台幣上千萬元的鑽堡機及挖土機遭土石掩埋，所幸施工人員都平安。

「這是蘇花改施工以來最大的抽坍事件！」邵厚潔表示，事發後經以抽水機排除積水後，工程處會同監造單位及承包商進入現場會勘發現，這次崩落的土石約有1萬立方公尺，坍方長度約300公尺。坍方主因初步研判為當地當時因受連日大雨影響，導致隧道上方岩層內的水路發生變化，增大地下水壓，岩層內的水流之後突然穿越阻水層，因此才發生巨量湧水造成大規模抽坍。

至於這次隧道抽坍會不會影響既定的通車時程？邵厚潔認為，蘇花改所有隧道工程雖曾發生過至少200多次坍方，但之後都迅速搶通。此外，谷風隧道北上線曾於民國104年發生過一次約6000立方公尺的土石崩落事件，但當時隧道兩端尚未貫通，因此搶修時間才要花上8個月才能完成。

他表示，這次谷風隧道南下線雖發生有史以來最大的抽坍事件，但現在隧道兩端已打通，搶修進度應可順利，南澳至花蓮和平段的通車時程雖要往後延，但應該不至於拖到民國109年後。蘇花改全線還是預定在108年底達到通車目標。

邵厚潔說，目前施工團隊已邀請專家學者組成抽坍處理專案小組全力搶修，加固及復原當初湧水的岩壁，抑止抽坍範圍繼續擴大。