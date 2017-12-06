逾萬立方公尺土石崩落 蘇花改動工以來最大坍方

蘇花改工程谷風隧道，今年10月碰到動工以來最大抽坍意外，逾萬立方公尺土石湧入隧道，當場掩埋一部挖土機及鑽堡。（蘇花改工程處提供）

2017-12-06 00:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕谷風隧道南下線距北口1公里處，今年10月受到豪雨影響，已貫通隧道意外坍方，湧入逾萬立方公尺土方，施工機具當場被掩埋，所幸施工人員平安無礙，這也是蘇花改動工以來，遭遇過最大規模的坍方意外，估計需8個月才能清完土石。蘇花改工程處強調，現已邀集專家學者組成「抽坍處理專案小組」，蘇花改108年底全線通車目標不變。

蘇花改工程南澳至和平段的谷風隧道，全長約4.7公里，去年10月28日隧道南下線完成貫通；未料，貫通未滿1年，今年10月20日南下線鼓音橋往南1公里處，意外出現小部分抽坍，工程單位緊急撤離施工人員後，隔日即發生大範圍抽坍，現場湧進大量土石及地下水，當場掩埋挖土機及鑽堡。

蘇花改工程處長邵厚潔指出，這起抽坍意外，主要是10月連續豪雨，導致隧道上方地下水壓增大，地下水流連續穿越兩層不透水層，才造成大規模抽坍。

蘇花改工程處事後評估，發現抽坍範圍超過90公尺，湧入土石達1萬立方公尺；谷風隧道約有120公尺範圍遭土石掩埋，這也是蘇花改工程處成立後，遭遇最大一次的抽坍事件。

由於距離蘇花改108年底全線通車目標僅剩2年，這次谷風隧道又碰上蘇花改動工以來最大抽坍事件，蘇花改工程處指出，抽坍發生後，已邀集專家學者組成「抽坍處理專案小組」，初估應不影響108年底通車目標。

谷風隧道104年也曾碰過大規模抽坍意外，當時6000多方土石耗時8個月才處理完畢。邵厚潔指出，這次雖然抽坍土石量大，但谷風隧道已完成貫通，現抽坍路段由專責工班負責，其餘工程仍照既定計畫在走，估計8個月內應能處理完成，不影響整體工程進度。