空污最嚴重「2連霸」 左營今年AQI橘色以上已達136天

高雄市今天空氣品質達「紅害」等級。（記者張忠義攝）

2017-12-05 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市連兩年空污最嚴重的地區是左營區，光今年空品監測橘色以上就達136天，環保局說，左營受限於3山環繞，加上鐵路地下化施工，民眾改道候車壅塞怠速，致污染物盤旋上空，預估工程明年10月完工，車流量緩解後，情況可望改善。

根據環保署統計，左營區連2年空污最嚴重，去年AQI空氣品質監測橘色以上高達156天，是全國空氣最差地區，今年統計1月至11月底，AQI橘色以上有136天，其次是楠梓區134天。

高雄市環保局說，高雄市山區空氣最好，根據市區12個測站，今年空污天數最少是大寮區，AQI橘色以上僅83天，其次是美濃區89天；左營區去年空品良好有110天，今年到上個月底有94天。

環保局今年6至10月監測左營區5個月，發現上班交通尖峰時間上午7至9點，空氣污染物濃度明顯上升，一氧化碳濃度比交通離峰時間增加1.5倍、PM2.5濃度增加1倍、非甲烷碳氫化合物增加1.4倍，研判是交通壅塞怠速因素。

值得一提的是，中油楠梓煉油廠已停止操作、東南水泥迄今未復工，左營區目前無工廠營運，卻受限地形影響，半屏山、壽山、龜山環繞，阻擋氣流擴散不佳，造成污染物盤旋上空。

尤其鐵路地下化工程施工，翠華路地下道封閉，民眾駕駛汽、機車，改走崇德路平交道，造成交通流量大增，加上交通尖峰時間火車班次多，每次候車約3至10分鐘，形成移動式污染源，研判候車壅塞怠速，造成左營空污加劇。