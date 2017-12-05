挖馬路後出現「XXX」 網友：在玩OX遊戲嗎

2017-12-05 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕挖馬路之所以時常讓民眾詬病，很重要的一個原因就是挖完後沒有好好復原。有民眾今指出，台中大里區日前又有路面進行施工，但挖補路面後卻只恢復一部份的交通標線，讓網友看了直呼「這是在玩OOXX嗎？」、「X贏了」。台中市水利局對此回應，指先前是中華電信配合施工，將儘速派工對路口標線做整體性復原。

包商只恢復開挖處 網友酸：他有補啊

有網友在「爆料公社」貼出一張台中市大里區的路面照片，只見該處路面在施工挖補後，施工單位只恢復道路上方某一部分的網狀線，導致路面上出現「│XXX│」圖案，與一旁「落漆」的舊網狀線出現明顯落差。

《聯合報》報導，台中市水利局對此回應，指該路面位於大里區中興路一段230巷及272巷附近，之前是中華電信配合水利局中興路雨水下水道工程，進行管線遷移。由於該路段車流量大，原標線已剝落不清，中華電信承包商只補上開挖那一段的標線，才出現顏色落差，為道路安全及標線完整性，將儘速協助派工對路口標線做整體性復原，使新舊標線能完整銜接。

部分網友看到後笑稱「看起來很可愛啊」、「我笑了，他有補啊，補他挖的」，還有人聯想到OX遊戲，說「給路人玩OX遊戲嗎」、「三個X連線，贏了有獎品嗎？」，還有網友幫忙畫出九宮格，笑稱「X贏了！」