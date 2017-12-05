今晚到明晨下探13度 週五起恐降至12度

今晚明晨為首波大陸冷氣團影響台灣期間溫度最低的時候，請民眾多加注意保暖。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-05 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚到明（6）日的清晨，將是這波大陸冷氣團影響期間溫度最低的時段，中部以北、東北部的低溫只剩13、14度，早晨起床時，須多加注意保暖。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，明天中部以北、東北部最低溫約13、14度，其他地區低溫約16、17度。白天在北部、宜蘭、花蓮高溫約18到21度，其他地區白天高溫約23到26度，中南部地區的朋友更要注意日夜的溫度變化。

降雨方面，明天水氣會比今天略少，但迎風面的北部、東半部地區還是會有局部下雨的情況，尤其基隆北海岸、大台北的山區及宜蘭降雨機率仍偏高，中南部地區則是以多雲的天氣為主，山區會有零星的短暫雨。

據《天氣風險》指出，冷氣團將延續到週三早晨，週三白天到週四會稍微回溫，東北風稍微減弱，週五到週六又有波冷氣團南下，週日稍微回溫，週末這波有機會比現在這波再冷個一兩度，可能降至12、13度左右。

另外，在強烈東北風影響下，台南以北、花東及恆春半島沿海空曠地區及外島將有9到10級的強陣風，海邊的浪也偏大，明天的風力也有8到9級，而且北部、東北部沿海還有長浪發生的機率，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

空氣品質方面，受大陸冷氣團影響，背風面高屏地區因擴散不良為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南局部地區仍有機會出現揚塵天氣，馬祖金門仍受境外污染影響為紅色警示（對所有族群不健康）。