打造彰化市「東協廣場」 火車站前外勞亂象有解

彰化火車站前廣場每到假日就有大批外籍移工聚集，破壞環境，令市民卻步。（記者湯世名攝）

2017-12-05 23:00

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站前廣場，可望成為彰化市的「東協廣場」！有鑑於站前廣場每逢晚間聚集大批外勞喝酒、泡茶，離開後卻留下滿地垃圾，周末假日亂丟垃圾情形更為嚴重，儼然成為「都市之瘤」，市公所規劃藉由舉辦活動並整理環境，協助站前喬友大樓管委會招商，以東協文化特色吸引消費者與外勞，此構想也獲得喬友大樓管委會主委蔡進峰樂觀其成，期許大家欣賞新移民文化之美，成為活化的成功範本。

彰化市民代表楊富鈞接獲市民陳情指出，各種不同國籍的外勞聚集彰化火車站廣場由來已久，每天晚上都有，假日人數更多，幾乎擠滿整個廣場，在廣場內唱歌、喝酒，基於台灣人友善的情誼，本該一視同仁，沒想到有許多外勞竟然將使用過後的垃圾留在原地，使得該處儼然成為「都市之瘤」，儘管有部分外勞守法，但現在假日時廣場亂象，令人卻步。

楊富鈞說，彰化火車站是山海線交會處，每逢假日有包括本地與外地的外勞齊聚站前廣場，不僅有垃圾、治安問題，周邊還被外勞騎乘的電動機車、腳踏車給佔據亂停，亂象叢生，實在有必要改善，因此他與市長邱建富都認為，若能借鏡台中市的經驗，把彰化站前廣場打造成彰化市的「東協廣場」，不僅可改善外勞問題，更可活絡商機，近日他與市長將拜會附近喬友大樓管委會，期望把大樓納入東協廣場範圍，讓東南亞國家的特色小吃納入地下街餐廳，絕對可以刺激消費，一舉達到雙贏。

喬友大樓管委會主委蔡進峰對於「東協廣場」概念也大表贊同說，喬友大樓已準備好浴火重生，未來若1樓及地下1樓都能來做東協廣場，可以收納外勞在火車站露天聚集的不雅活動，對於活絡喬友大樓的商機也有莫大助益。

邱建富則認為，彰化之美在於多元與共榮，若能改善站前廣場外勞聚集的負面形象，藉由舉辦活動、協同警方巡邏並由清潔人員整理環境，加上喬友大樓吸納多元文化餐廳的構想，絕對能創造雙贏，成為活化計畫的成功範本。