竹北將斥資9400萬建新橋 解決光明商圈停車問題

新竹縣竹北市公所獲營建署核定9400餘萬元，將新建豆子埔溪文田橋，連接文田街與縣政五街，以疏導光明一路、光明六路等周邊道路的車流。（竹北市公所提供）

2017-12-05 20:12

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公所獲營建署核定9400餘萬元，將新建豆子埔溪文田橋，同時改善周邊道路，以解決光明商圈停車一位難求問題，預定明年底完工；多名代表憂心恐帶來縣治區另一層交通衝擊，要求市公所審慎規劃，廣納民意，以期確實發揮效益。

竹北市公所甫獲營建署核定生活圈計畫補助，4日在代表會臨時會提案，爭取同意墊付。市長何淦銘表示，每到晚餐和假日時間，光明商圈幾乎找不到停車位，但縣治區停車場卻是空盪盪的；公所有意在停六蓋立體停車場，但未獲縣府同意，所以爭取在儒林橋旁新建文田橋引導車流，以充分利用縣治區的停車空間。

但市代張美珠憂心，日後文田橋方便縣府員工上下班，但是文平路和文田路周邊住戶卻頗多疑慮，擔心未來車流量成長所帶來的影響，因此她反問公所為何不先開說明會聽取居民心聲再著手規劃？此外，她質疑屆時民眾是否願意開到縣治區停車，再走1公里多到光明商圈吃飯？

市代楊瑞蘭、葉信輝、陳榮燦等人表示，縣府周邊道路如縣政五街、光明五街等，都僅8米寬的兩線道，將光明商圈車流引到縣治區，未來可能造成縣治區塞車；她建請公所提前防範，並在完成規劃設計時，先向代表會說明。

市代余政達說，公所起初規劃8000多萬，現卻核定9000多萬？另外，周邊的交通配套措施是否完善？

竹北市公所工務課課長王志文表示，此案因連同周邊道路一併改善，因此經費增加；另考量規劃完成前的資料恐不精準，因此準備明年在工程動工之前，召開地方說明會。主秘張錦河說，文平路與文田橋路口可先做紅綠燈號誌，通車後再視實際狀況開設。

經代表會連續兩天的熱烈討論，昨由主席林啟賢做成決議，照案通過。

根據市公所簡報，跨豆子埔溪的文田橋，連接文田街與縣政五街，擬採單跨I型鋼梁橋，長約41公尺、寬18公尺，規劃雙向兩車道和人行道，預期可疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路的車流。