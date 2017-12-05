大鵬部長坦言「非常大聲」！ 恆春基地附近民居可望加裝氣密窗

三軍聯訓基地的噪音擾人，日前居民「放牛吃草」進營區抗議。（資料照，記者陳彥廷攝）

2017-12-05 19:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕三軍聯訓基地於民國56年進駐恆春半島，是國軍碩果僅存的火炮射擊重地，但居民長期飽受炮擊聲侵襲，其中又以山腳里、網紗里、仁壽里及車城鄉保力村，及滿州九棚基地的九棚、港仔村部分聚落都深受影響，地方長期蘊釀，現湧起反彈聲浪，而噪音日前連國防部長「大鵬」馮世寬都坦言「非常大聲」，現在經過立委莊瑞雄爭取，可望為「噪音熱區」民居裝設氣密窗防噪。

恆春三軍聯訓基地在恆春車城交界的山區進行炮擊演練，但一年到頭都有炮擊擾人，長年累積引來居民極大不滿，恆春鎮代會副主席李建華表示，長期下來巨大的炮擊聲已令居民遇到炮擊就是精神耗弱，隨射擊演訓時的火力增強加劇，居民長年反映要求軍方改善噪音防制，但至今無果。

「高分貝噪音的轟炸！」立委莊瑞雄指出，一年四季每季都有砲擊訓練，砲彈滿天飛，當地居民不只出門要躲子彈，還要忍受噪音，長達「半世紀」之久，日前質詢時，要求軍方一定要施作隔音設施，還當地居民一個清淨的居家環境。

莊瑞雄肯定國軍在恆春半島的訓練，是國防戰力自主中重要的演訓基地外，但也反映「噪音大到受不了」的民情，要求軍方改善，他指出，軍方常以「國防部海軍司令部敦親睦鄰回饋金」已編列予鄉鎮公所為由表示無法干涉，他要求國防部能夠以專款專用，直接為受影響的居民改善噪音問題，改裝氣密窗。

國防部則允諾，會朝敦親睦鄰回饋金以外的專款方式編列，並安排窗口追蹤回報，預計近期將安排南下到恆春半島考察，了解實際情形。

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