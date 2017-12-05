新瓦屋「繁花盛開」 裝置藝術一路展到春節

藝術家黃柏勳應新竹縣政府文化局邀請，初次嚐試戶外的大型公共藝術裝置「繁花盛開」，以花朵的姿態色彩，傳達客家文化的獨特及移民特質。（記者廖雪茹攝）

2017-12-05 19:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來新瓦屋打卡囉！藝術家黃柏勳以盛開的茶花為靈感，繪製一系列花球作品，這次應新竹縣政府文化局邀請，初次嘗試戶外的大型公共藝術裝置「繁花盛開」，以花朵的姿態色彩，傳達客家文化的獨特及移民特質，今天起在竹北新瓦屋展出到明年3月5日。

黃柏勳說，2012年歲末冬季，一朵盛開的茶花令他為之驚艷，於是以茶花造型為繪畫靈感，迎接大地回春，後來再演變出大茶花球，花球遂成為他創作的主要元素。這次在新瓦屋以「繁花盛開的世界」為題的裝置藝術，4件作品也是以花球為特色，同時呼應新竹縣的縣花「茶花」。

其中，主作品「繁花盛開」是樹脂、壓克力創作的立體雕塑，5顆不規則的大茶花球，彷彿訴說著「在這個繽紛的世界上，一定會有一朵花，只為了你而盛開」。

作品「牽手樹」以「陪伴」為中心要素；「在金色裡面」透過金色雍容華貴的色調，呈現世界上豐富的文化與色彩；「信仰」則象徵自由拓荒的冒險精神，秉持信念不斷往目標邁進。

文化局局長張宜真說，黃柏勳將每一朵朵獨特的花，獻給正在這片土地上努力奮鬥的人們，同時以色彩表現客家文化與多元文化的兼容並存；因展期到春節，豐富色彩也傳達年節祝褔寓意。

9日免費體驗彩繪花球

搭配裝置展，9日下午2點到4點半，還安排免費體驗彩繪花球，歡迎親子參與，名額有限，即日起開放網路報名，詳情請上文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。