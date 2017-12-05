斗六柚子公園點燈 寒冬中雲林「很耶誕」

寶馬花車最受歡迎，民眾爭相合影。（記者詹士弘攝）

2017-12-05 19:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府今晚在斗六市民生南路柚子公園舉辦耶誕點燈，高10米的耶誕樹及各式光裝置藝術讓公園充滿耶誕氣氛。縣長李進勇表示，這是縣府首次在柚子公園舉辦耶誕點燈儀式，希望在寒冬中溫暖縣民的心，讓更多人感受到溫暖與愛，打造雲林成為溫馨有愛的幸福之城。

李進勇今晚率縣府一級主管及林內鄉長張維崢、斗南鎮長張勝雄、古坑鄉長黃意玲、西螺鎮長鄭玲惠、二崙鄉長鍾福助等人舉行「2017平安喜樂傳雲林」耶誕祈福點燈活動，與天主教嘉義教區副主教吳終源、基督長老教會嘉義中會議長牧師吳斯凱共同點亮耶誕樹主燈，同時掛上祈福卡片，期許縣民「平安喜樂」，並為替縣民在寒冬添暖祈福。

整個公園除有高10米的黃色耶誕樹外，公園內四處有寶馬花車、麋鹿拉雪橇等大型光裝置藝術，廣場樹木也披上五彩燈炮，精心佈置下，讓柚子公園暗夜中閃耀吸睛。

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