斗六柚子公園點燈 寒冬中雲林「很耶誕」

寶馬花車最受歡迎，民眾爭相合影。（記者詹士弘攝）

2017-12-05 19:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府今晚在斗六市民生南路柚子公園舉辦耶誕點燈，高10米的耶誕樹及各式光裝置藝術讓公園充滿耶誕氣氛。縣長李進勇表示，這是縣府首次在柚子公園舉辦耶誕點燈儀式，希望在寒冬中溫暖縣民的心，讓更多人感受到溫暖與愛，打造雲林成為溫馨有愛的幸福之城。

李進勇今晚率縣府一級主管及林內鄉長張維崢、斗南鎮長張勝雄、古坑鄉長黃意玲、西螺鎮長鄭玲惠、二崙鄉長鍾福助等人舉行「2017平安喜樂傳雲林」耶誕祈福點燈活動，與天主教嘉義教區副主教吳終源、基督長老教會嘉義中會議長牧師吳斯凱共同點亮耶誕樹主燈，同時掛上祈福卡片，期許縣民「平安喜樂」，並為替縣民在寒冬添暖祈福。

整個公園除有高10米的黃色耶誕樹外，公園內四處有寶馬花車、麋鹿拉雪橇等大型光裝置藝術，廣場樹木也披上五彩燈炮，精心佈置下，讓柚子公園暗夜中閃耀吸睛。

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  • 麋鹿拉雪橇與耶誕老人的大型光裝置藝術。（記者詹士弘攝）

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  • 整個公園都是光裝置藝術，充滿耶誕氣氛。（記者詹士弘攝）

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  • 寶馬花車最受歡迎，民眾爭相合影。（記者詹士弘攝）

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  • 眾人在耶誕樹上掛上祈福卡片。（記者詹士弘攝）

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  • 寶馬花車最受歡迎，民眾爭相合影。（記者詹士弘攝）

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  • 公園內各種光藝術品，極為吸睛。（記者詹士弘攝）

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  • 雲林縣長李進勇與各鄉鎮長今晚在斗六市民生南路柚子公園舉辦耶誕點燈。（記者詹士弘攝）

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  • 雲林縣長李進勇與各鄉鎮長今晚在斗六市民生南路柚子公園舉辦耶誕點燈。（記者詹士弘攝）

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