3姊妹創作繪本都得獎 曾祖母歡喜同樂

2017-12-05 19:07

［記者王涵平／台南報導］鄭大昕、鄭太乙、鄭天立等3姊妺參加繪本創作比賽都獲獎，93歲外曾祖母王涂金鳳今日現身頒獎會場與3位曾孫分享喜悅，為活動現場更添喜氣。

南市家庭教育中心辦理「學校家庭教育學生主題創作」徵選活動，創作主題以家庭教育內涵為主軸。

今年小書繪本創作，有3姊妹都榮獲特優，就讀鹽水國中9年級的鄭大昕，以「阿嬤的歌」描寫阿嬤最喜歡的玉蘭花之歌，並以台語口吻娓娓道出，來思念已經過世3年的阿嬤，感動評審；鹽水國中7年級鄭太乙，以「老寶貝」為名，描寫外曾祖母從80歲高齡，如何陪伴她成長，現在93歲了，依舊和3個小曾孫共同學習，從不缺席她小曾孫的活動，讓評審動容。

新泰國小5年級鄭天立，以「愛躲貓貓」為名，道出身為家中老么的心情，圍繞在家中成員的互動，享受與家人相處的和樂氣氛，特別在繪本編排上的用心，以1棟房子、1個家的概念設計出「愛躲貓貓」繪本，獲得評審一致讚賞。

鄭媽媽表示，3姊妹平時就喜歡蒐集家中生活點滴，並以繪畫方式做成記錄，多次參加南市家庭教育中心辦理的「深耕學校家庭教育學生主題創作」徵選活動，樂於分享，為成長過程留下美好的回憶。

家庭教育中心表示，學生創作的33件優良作品（平面設計類特優作品3件、小書繪本類特優9本及優等9本、繪畫類特優作品12件），分別於12月5至7日及12月12至14日，在民治市政中心及永華市政中心展出，展示期間現場也安排繪本導讀，前往參觀於現場拍照打卡上傳至個人臉書及標註1位好友，並設定公開，即贈送2018年桌曆活動；為鼓勵家長與小孩一同前往參觀，加碼送拍立得合照，每天數量有限送完為止。