勞基法越改越糟？工商團體：去年的才是惡法

2017-12-05 19:09

〔記者林菁樺／台北報導〕勞基法部分條文修正草案四日晚間初審闖關成功，工總秘書長蔡練生表示，去年修出惡法，造成政府、民眾、企業三輸局面，他強調，一例一休就是因為走不通才要修，工商團體認為彈性工時雖可挪移，但總量不增仍欠缺彈性，「口袋沒錢怎麼調整」，但加班費採納核實計算，解決惡法根源，雖不全然滿意，但盼盡速通過，讓社會回歸平靜。

工商團體對本次修法多表示正面肯定，但彈性工時仍具爭議，蔡練生指出，政府訂出3個月加班總量為138小時，每月最高54小時，雖可挪移但只是增加一點彈性，「總時數不增加，就沒有籌碼，再怎麼調整，口袋還是沒錢」，盼能改為6個月、300小時，每月不超過60小時為限。

商總理事長賴正鎰也表示，政院版本與商總期待確實存有落差，他指出，總量以3個月為單位管制，但服務業旺季多為3個月，盼能放寬管制時間至4個月。

另外，輪班間隔休息時間要11小時，勞資協商後不得低於8小時，須由經目的事業主管機關會同勞動部核准，增加所謂的把關機制，蔡練生指出，表面看似雖有鬆綁，但程序繁瑣、門檻太卡，加上社會氛圍，這樣的鬆綁對資方來說是看的到、吃不到。

賴正鎰也認為，程序最好能簡化到勞資雙方協商即可，否則企業光在申請這關就會忙死。

資方對於勞基法修正草案拿掉休息日加班費做一給四、做五給八，改為核實計算，讓勞工可加班，企業能支付加班費，「解決不合理的加班費問題」，都異口同聲給予肯定。

工商協進會理事長林伯豐表示，全世界沒人做一給四，根本胡鬧，既然是立法院自己加的法條，始作俑者要自行承擔，現在改正過來是回到正軌。

蔡練生強調，和去年底的版本相比，「有修總比沒修好」，雖不滿意初審版本的勞基法，但也只能無奈接受。他說，去年底通過的版本才是讓全民皆輸的惡法，至少目前是往正確方向。