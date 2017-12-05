Spotify年度串流量排行榜 紅髮艾德最大贏家

2017-12-05 19:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕音樂串流服務Spotify今天公布「2017年度音樂回顧排行榜」，英國創作歌手紅髮艾德 （Ed Sheeran），以超過63億的年度總串流量榮登今年全球串流量排行榜冠軍。並一舉拿下2017最受歡迎歌手、最熱門專輯以及最高串流量單曲排行榜冠軍，堪稱今年最大贏家。

根據Spotify今天公布的榜單，以創作實力和獨特的嗓音聞名全球的英國創作歌手紅髮艾德，一舉攻下2017全球最受歡迎歌手、全球最熱門專輯以及全球最高串流量單曲排行榜冠軍，締造每個月4500萬串流量的驚人佳績。其年初推行的新專輯《÷ （Divide） 》與單曲《Shape Of You》則分別以31億和14億的總串流數，成為Spotify 年度音樂排行榜最大的贏家。而西洋天后蕾哈娜連續3年蟬聯全球音樂串流率最高女歌手。

若以台灣的榜單分析，紅髮艾德也是名列點播率最高歌手排行榜第一名，五月天則排行年度第四，陳奕迅、林俊傑則名列第五與第六。進一步分析台灣年度專輯串流量最高排行榜，五月天的《自傳》名列第二，僅次於紅髮艾德的《÷》。薛之謙的《初學者》與草東沒有派對的《醜奴兒》則名列第四與第五。

至於台灣的年度單曲串流量最高排行榜，最高排名的中文歌曲為薛之謙的《演員》，排行第三。國民長孫盧廣仲演唱的《魚仔》則擠上第六名。