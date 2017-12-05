騎單車送愛到埔里！大坪國小學童的畢旅很不一樣

大坪國小學童騎單車送愛到埔里。（校方提供）

2017-12-05 18:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市萬里區大坪國小6年級應屆畢業的12個學童，今年的畢業旅行特別有意義，今天從台中騎單車前往埔里，捐贈畢業生義賣手工皂所得2萬元，給愚人之友基金會，還為弱勢長者洗腳，大坪國小校長張萬枝希望，學童們都能從行程中學到感恩與惜福，找到服務人生的目的。

畢業學童在師長陪伴下，冒著寒風從台中騎著單車前往埔里，5天4夜的行程，包含與雲林的民生國小城鄉交流，參觀九族文化村和921地震教育園區，但最有意義的就是捐款和為老人服務。

張萬枝說，大坪國小是萬里山區的小學校，6年級師生在課堂中觀賞到「愚人善事」的美國影集，同時在網路上也看到南投師謝緯醫師「甘願做憨人」的善舉，因此大坪國小今年畢業旅行，規畫到南投做「憨人」，將半年來義賣募得款項，捐給與謝緯相同理念的「愚人之友」基金會，學習關懷社會弱勢，以及人生以服務為目的的真諦。

他指出，大坪國小是位處陽明山後山偏鄉國小，常接受各界善心企業家的資助，學童從活動中可明瞭到給人幸福，也是自己的一種幸福，讓「愛心」、「信心」與「關懷」成為孩子生活教育學習及實踐的一部分。