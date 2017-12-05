柿子爆量 柿餅加工將延長到明年2月

味衛佳柿餅觀光農場的柿餅婆婆，今年受到少颱風、柿子大產的影響，將要「加班」持續晒柿餅到明年2月份。（記者黃美珠攝）

2017-12-05 18:45

［記者黃美珠／新埔報導］今年少颱風危害，柿子大產，連帶柿餅也跟著大產。新竹縣新埔味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑說，光是石柿的產量就比往年多了6、7成。往年到了現在，石柿、牛心柿的柿餅加工都近尾聲，筆柿柿餅正要取而代之，但目前仍以生產石柿柿餅為主，所以罕見地今年柿餅將晒到明年2月份，想拍、想吃的遊客不妨把握。

呂理鑑說，今年石柿和筆柿的產量都比往年多了6、7成，同時，今年市場上水柿、紅柿的銷售狀況也不如往年，以致在風災減少，柿子全面大產之下的「爆量」柿子，才會統統轉往柿餅加工這個方向來求長期保存。

呂理鑑說，今年的氣候不穩定也影響到柿餅的加工季節拉長。例如每年4月就可以問市的綠竹筍，今年遲到6月才開始採收，同樣的，南部的筆柿往年現在都已經採收要做柿餅了，現在卻還「綠綠的掛在樹上」，近期味衛佳所做的筆柿柿餅，原料都是來自北部農民。

所以喜歡攝影的遊客，呂理鑑建議可以把握明年2月之前規劃到新埔柿餅之鄉走一趟。特別是他們所在的旱坑社區，在各界的努力下，跟往年又有了不一樣的風情。

就是他的柿餅觀光農場內，也多了很多攤社區小農們自己友善栽種的農作、或是農特產品攤位，提供來客可以安心選擇。

味衛佳今年也推出1粒裝的柿餅，讓來客可以試吃、品嚐更便利，送禮也更大方。

在農場內，來客除了可以看到柿餅的加工過程，拍柿餅婆婆如何晒柿餅，曬場旁的筆柿樹稍也掛滿了金黃、或橘紅等不同色澤的筆柿果實，其成熟、飽滿成熟的模樣，經常有五色鳥、白頭翁等聞香、駐足在上跳躍、或啄食，帶給遊客不同的驚喜。

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