中高齡長者多運動「偏食」 青創推肌力特訓助健康老化

芮宜健康公司關注中高齡者的健康，推動課程延緩失智、預防失能。（王淑宜提供）

2017-12-05 18:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大推創新與創造力中心，整合資源成立「加速器」平台，促成許多新創團隊，如芮宜健康團隊就是由跨領域醫學專業人員組成，針對中高齡的健康做全面規劃，預防其失能、失智等，如推動「奇肌特訓班」幫老人翻轉運動偏食現象，以肌力存摺來檢視，達到最終健康老化、提升生活品質。

芮宜健康的共同創辦人王淑宜指出，許多老人家以為散步、打太極拳、跳廣場舞就算運動，但實際上仍有許多肌肉訓練不足，導致生活機能失調，且台灣平均死亡前的「臥床期」高達七年，普遍人民的健康都不足，決定投入新創公司，開發各種肌力訓練課程，深入社區傳遞健康知能。

王淑宜說，團隊約在2014年成立，成員大多來自北榮、陽明、台大、成大、高醫等醫療體系，都是各種領域的專業醫學人員，大家都有共同信念，就是要幫助台灣長者健康老化，然而在醫院觀察到情況嚴峻，但在台灣長照推行太慢，更找無金援，毅然決然走入新創行列。

王淑宜表示，團隊創立初期先深耕北部、南部都會區的社區，到鄉鎮市公所，進入老人或長照中心，也拜訪各地里民活動中心等，直接推廣老人肌力訓練課程，目前更加入台大加速器，盼讓公司成長更快，打造宛如中高齡者的「專屬健身教練」，但不僅增強體魄，也搭配其他腦力訓練，避免失智情況，延長大家的健康年歲，甚至希望最終使老人再度發揮人生、社會價值，不再是終日臥床坐輪椅，讓其第二春、第三春持續發光。