搶攻台日旅遊商機 雄獅、保保打造新旅遊品牌

2017-12-05 18:50

〔記者吳柏緯／台北報導〕台日觀光交流熱絡，去年日本來台旅客人次達189萬、國人赴日的人次則達429萬，於前年相比都有10%以上的成長。為搶攻台日旅遊大餅，雄獅旅遊與保保旅遊今宣布成立雄保旅遊，主打中高端的台日雙向旅遊商品，明年一月正式上線，首年營業額上看9億。

雄獅旅遊董事長王文傑說明，雄獅旅遊有資金、策略、通路等優勢，而保保旅遊在日本市場經營有成，具有獨特日本人赴台產銷路線。因此經過3年的規畫，兩家公司決定合作，將可以發揮各自強項，提升旅遊品質。他並開心表示，這將是國內旅行社首度合作。

將擔任雄保旅遊董事長的保保旅遊董事長戴啟珩說，保保旅遊去年超過8成的營收貢獻來自於入境旅遊，入境的主要業務項目又以日客赴台客製化包團為主。未來雄保旅遊除了延續保保旅遊既有的脈絡和資源，亦將整合雄獅在全球共享的旅遊元件服務履歷，取得供應鏈的談判優勢。

雄獅旅遊總經理、雄保董事總經理游國珍指出，保保旅遊長期經營日客來台的客製化包團，盼透過雙方合作彌補雄獅的產品線遺缺，並促進日客來台人次成長。

雄保旅遊總經理李春霖說明，除了國人赴日旅遊行程，未來也將推出日人來台旅遊的相關行程，例如目前規劃中的雙鐵環島行程就是希望吸引熱愛自行車運動的日本旅客來台。

李春霖說，雄保旅遊第一年希望可以創造9億元的營業額，並預計在2020年達到27億的營業額。他進一步分析，除了主打台灣、日本雙向旅遊外，2020年東京奧運時，將會有世界各地的選手、遊客湧入日本，由於台灣、日本地理位置接近、交通便利，屆時也將計畫推出相關旅遊產品，吸引些境外遊客，順道至台灣旅遊。