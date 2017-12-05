冷氣團發威！ 台南今晚到明晨下探14度

2017-12-05 18:21

〔記者王俊忠／台南報導〕南區氣象中心指出，入冬後首波大陸冷氣團報到，昨天晚上台南氣溫開始下滑，今天清晨台南市區測得17.1度；新營16.7度，都是今年入冬以來最低溫。

南區氣象中心技正黃文亭表示，今天晚上到明天清晨是這一波大陸冷氣團最強的時候，明天清晨的溫度會比今天清晨再低一些，台南市區最低約16度、新營最低約14度，提醒大家要注意保暖，加上風力強，體感溫度會再低一些。

直到本週四（7日）氣溫才會回升，因為天氣變化較大，民眾外出請多加件外套並注意保暖，以免感冒。