力推魯凱學 霧台鄉公所「共築回家的路」研討會8日起登場

2017-12-05 18:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕魯凱族今年初成立民族議會，接著大力推動「魯凱學」，屏東縣霧台鄉公所將於本月8日、9日在原住民族文化發展中心（位瑪家鄉的原住民文化園區），舉辦「共築回家的路：2017魯凱學研討會」，發表17篇論文，建構完整論述，這是歷來首次由族群自辦的魯凱學研討會。

霧台鄉長杜正吉表示，為和一般學術會議的水平等量齊觀，鄉公所從今年初開始籌備魯凱學研討會，從邀稿、投稿、摘要審查、全文審查到收錄，完全比照學術會議的模式，經嚴謹的審查程序後，從22篇文稿中精選了17篇文稿，涵蓋魯凱族的土地、文化、語言、歷史及自然資源等5大主題，論文集厚達340頁，共26萬字，將正式出版並公開發行，研討會當天也會免費贈送報名的學員。

全國魯凱族約1萬3000多人，其中屏縣霧台鄉是全縣唯一以魯凱族為主的原鄉，今年初魯凱族成立民族議會，全國16個魯凱族部落，選出霧台鄉阿禮大頭目包基成擔任議會主席，接著展開傳統領域範圍的確認工作，目前更建構魯凱學，積極展現原住民自治精神。

魯凱族民族議會秘書長台邦．撒沙勒表示，會中將邀請美國華盛頓大學人類學教授Steven Harrell主講「共築回家的路：美加、大陸與台灣原住民族的文化復振與延續─兼談魯凱學的未來與挑戰」，打開大家的國際視野。