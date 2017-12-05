小心禽流感！疾管署發佈中國31地A型流感旅遊疫情警示

2017-12-05 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕新型流感來勢洶洶！中國官方本月2日公佈，一名64歲、曾飼養活禽並接觸死禽的昆明市男子，感染H7N9禽流感病毒，疾管署亦將當地旅遊疫情警示提升到第二級，另針對中國31地發佈新型A型流感旅遊警示。

疾管署指出，中國雲南省昆明市64歲男子目前病情不樂觀，該男子所罹患之H7N9禽流感病毒，從2013年起全球共有1565起病例，世界衛生組織（WHO）數據顯示，到2017年9月27日共有612起死亡病例，死亡率達39%，因此疾管署將當地列為第二級旅遊疫情警示。

此外，中國湖南省長沙市亦有一名20個月大的女童，在11月27日罹患H9N2禽流感，該女童發病前曾造訪活禽市場，所幸病情微恙；針對其他新型A型流感部分，疾管署對中國安徽省、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、貴州省、河北省、湖南省、江蘇省、遼寧省、內蒙古自治區、陝西省、新疆維吾爾自治區、雲南省等13地發佈第二級旅遊警示。

在第一級旅遊警示部分，疾管署另外對中國北京市、甘肅省、海南省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、浙江省、重慶市等18地發佈第一級旅遊警示。

我國台江國家公園昨（4）日確定發現一具因感染H5N6亞型病毒死亡的黑面琵鷺屍體，病毒株與我國先前所驗出的病毒不盡相同，為上季歐洲H5N8病毒與歐亞野生水禽體內的HxN6混合而成，但目前並無證實該病毒能跨物種傳染給人類，因此民眾不需緊張。