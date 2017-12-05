失聯移工佯稱外配受僱 雇主無辜遭重罰

2017-12-05 17:53

［記者王涵平／台南報導］有民眾透過廣告僱用自稱是外配的女子擔任家人看護，未料沒幾天就有移民署上門逮人，原來僱用的看護其實是逃逸外勞，這位民眾得面臨15萬至75萬元不等的高額罰鍰，南市勞工局呼籲，僱用外籍移工一定要詳細查證。

勞工局指出，小方（化名）父親重病住院，家人忙於工作，透過「仲介看護」小廣告找到自稱「蒂娜」的外籍人士，她聲稱老公是台灣人，還拿出1張跟老公、兒子的照片證明及1張在台居留證，小方不疑有他，立即僱用蒂娜全天候照顧父親，未料移民署專勤隊隔天就找上門，查獲蒂娜為逃逸外勞，並非外籍配偶。

勞工局長王鑫基表示，就算是隨同自稱是她丈夫的台灣人來應徵，仍然有可能是逃逸外勞，可要求拿出註記「依親居留」中華民國居留證與戶籍謄本「正本」，或身分證「正本」，才足以證明外籍配偶身分。

王鑫基表示，依就業服務法規定，外籍配偶不須經申請許可，即可在台灣從事工作，因而有許多非法外勞常冒稱外籍配偶應聘，如果覺得證件有問題，可親自向內政部入出國及移民署各地專勤隊查詢。

此外，農忙時期，部分沒有加班或輪班的外勞，會利用下班時間至農地幫忙，果農以為外勞是工廠合法外勞而僱用協助採收，也是違反就業服務法規定，因目前農業並未開放外勞，且外勞是別人所聘僱的，依據就業服務法的規定，聘僱逃逸外勞、他人所申請的外勞，將處以15萬元以上、75萬元以下罰緩，5年內再犯者將處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金。