國際閱讀素養成績公布 台灣再進步 全球第8名！

2017-12-05 17:42

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天傍晚和美國教育成就評鑑國際協會（IEA）同步公布「國際閱讀素養調查（PIRLS）2016年成績」，教育部次長林騰蛟表示，我國學生整體表現成績平均559分，在參與的50個國家地區中，與英格蘭、挪威並列第8名，相較於2006年第22名、535分及2011年第9名、553分有顯著進步。

林騰蛟表示，另為因應全球逐漸重視數位閱讀，IEA首次加入e-PIRLS調查（extension of PIRLS），題型皆為說明文，藉以瞭解4年級學童的數位閱讀能力，共計14個國家參與，台灣學生數位閱讀的平均分數為546分，排名第7名。科技部次長鄒幼涵表示，隨電腦科技進步，首次進行網路線上閱讀測驗，科技部補助很多線上閱讀資訊教育計畫，未來藉由更多實證研究，提升改進學習閱讀的能力，並能享受閱讀的樂趣。

中央大學教授柯華葳表示，成績顯示我國學生表現是全面提升，2016年以俄羅斯、新加坡、香港分居前3名，次有愛爾蘭、芬蘭、波蘭、北愛爾蘭，台灣與挪威。其中，台灣學生在故事體平均分數為548分（排名第17名），在說明文平均分數為569分（排名第4名），顯見台灣學童在說明文的成績明顯優於故事體，且說明文部分，我國男生和女生的表現沒有差，頗受其他國家羨慕。

PIRLS主要為調查不同國家4年級學童的閱讀素養，藉由施測結果作為改善國家閱讀教育政策、閱讀教學方法以及閱讀習慣的依據，台灣自2006年參加施測，這次是第3次參加，2016年台灣參與的學校與學生數共計150所學校、4326位學生。

每位學生施測一份測驗題本及背景問卷，每一份測驗題本中有兩篇文章及與閱讀相關的背景問卷，一篇為故事體（literal text），一篇為說明文（informational text）；且同一批學生也配合首次e-PIRLS電腦化方式施測，進行數位閱讀能力調查，所有調查方式及作業流程均照國際標準與國際同步進行。

此外，IEA依據分數將學生表現分為最高級、高級、中級、低分（400分）以及400分以下五個水準。值得注意的是，從2006到2016年調查，我國學生在低分級閱讀水準人數整體推進6％，且400分以下水平比率僅占2％，顯示10年來台灣學生閱讀成績呈現穩定進步狀態。

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