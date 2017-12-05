台糖擴大綠電比 養豬場沼氣、太陽能發電自用

2017-12-05 17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖公司持續發展綠能產業，降低對環境衝擊，該公司位於屏東地區的5座養豬場，均已設置沼氣發電設備，全部供應豬場用電所需；首座綠能養豬場也將設置沼氣與太陽能發電，供應場內用電需求。國內40座加油站屋頂太陽能發電則把電力賣給台電，擴大綠電比例。

台糖董事長黃育徵於105年9月上任後，積極帶領台糖公司成為一個具有「社會溫度與永續經營」的優質企業，在組織上陸續新成立「沼氣利用組」、「太陽能發電組」與「循環經濟小組」，致力實現零廢棄、零污染與零事故目標。

台糖副總經理洪火文表示，目前台糖已有屏東地區5座養豬場（海埔、四鄰畜、六塊厝、大響營一及大響營二）設置沼氣發電設備，發電累計電數達140萬度，每月足以供應養豬場30％至35％的用電量。

此外，台糖在全台首座現代化綠能養豬場「屏東東海豐畜殖場改進案」，洪火文說，已於11月底與山林水環境工程公司完成簽約，台糖將投注6.9億元新建密閉水濂式豬舍、沼氣發電、太陽能發電及廢水回收再利用等設施，預期未來該場每天沼氣發電量可達9000度、太陽能年發電量可達130萬度，同時節省83％用水量，成為兼顧畜牧生產與環境永續雙贏的綠能豬場，預定107年底完工。

台糖指出，目前只有全台40處加油站屋頂太陽能發電系統將電力賣給台電，養豬場發電都是自用，未來偏遠地區土地發電也計畫賣給台電。