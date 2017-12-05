不畏觀光景氣差 知本老爺砸1.5億裝修拚新南向市場

2017-12-05 17:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據觀光局統計，截至今年10月，國際旅客相較去年減少將近15萬人次，不少飯店業者大嘆市場一片低迷；不過，老牌溫泉飯店知本老爺酒店仍看好國旅及新南向市場，今年配合開業25週年活動，砸1.5億元重新改裝183間客房，更與航空業者攜手推住房專案，力拚7成住房率。

景氣寒冬，觀光飯店一片哀嚎，花東更被列為重災區。雖然如此，東部仍有不少新飯店一間接著一間開幕，包括森之風知本渡假村、日暉池上國際觀光旅館都預計明年完工，分別可提供135間和402間客房數，鹿鳴溫泉酒店則預計2019年升級為國際觀光旅館，還有綠島大酒店也預計在2020年完工，預計可提供809間客房。

知本老爺酒店總經理劉祖寧表示，台東過去10年來無論市區還是風景區都新開不少新飯店，加上中客大增時期，不少業者都加碼投資，才會導致現在飯店數不斷增加，現在熱潮已過，為搶客源，有業者採直接削價競爭，也有業者力推住房優惠，市場競爭激烈。

事實上，知本老爺酒店8成旅客來自國旅市場，其餘2成都是歐美團、港澳自由行旅客，但不少接待中客團飯店以削價競爭方式，間接衝擊知本老爺部分客源。老爺酒店集團執行長沈方正表示，知本老爺有6成是回流客，進行全面改裝是對旅客的承諾，改裝後希望爭取更多港澳自由行和新南向的環島團體，住房率可望有7到8%成長，達到7成住房率。

為慶祝知本老爺25周年慶，知本老爺也和華信航空合作推出「25起飛」優惠專案，即日起到2018年3月31日止，凡購買此專案，每人只要再加25元，即享有台北-台東來回機票。旅客搭乘華信班機於平日入住知本老爺酒店，每人機票加住宿一晚、早餐，只要新台幣4315元起。