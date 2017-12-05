老石板伯公廟整座廟被偷 信眾傻眼籲偷兒送回

2017-12-05 17:25

［記者黃美珠／關西報導］好狂小偷，竟把屹立新竹縣關西鎮拱子溝至少150年的「名登石板伯公廟」整個拆了、偷走，當地鄉親日前為了舉行平安戲，有請清朝起就在當地保鄉佑民的老土地公依俗移駕到靠近市區的「總伯公廟」一起接受信眾參拜，沒想到看到的卻是老廟被拆，神明不知流落何方。管理人劉德光今天呼籲偷兒高抬貴手，送回來吧！

「名登石板伯公廟」位在關西仁安里7鄰、竹27-1線附近的名登步道旁，所屬的關西「劉名登祭祀公業」，其74歲管理人劉德光說，拱子溝這裡多茶園，以前各農戶或因交通不便、或為祭祀便利等，各自在自己的茶園、山林裡樹立伯公廟，這也是「名登石板伯公廟」的由來。

劉德光說，他家從曾祖父劉家煥開始擔任管理人迄今，他是第4代，推估這個土地廟早在清朝就有，在地方保佑鄉民應該超過150年。

他說，整座廟由7塊重約70公斤的石板搭建而成，小小的、不到2坪大，晚期才又用鐵皮搭出拜庭，並用水泥砌了案桌，方便信眾祭拜，最風光時曾是當地10幾戶農戶的信仰所在，但隨著人口近2年完全外流後也就沒落，現在只剩1年1度配合關西農曆10月14日的「10月半」平安戲，大家才又會回來鋤草、整理環境後，在平安戲前1天把名登石板伯公「請」去竹27-1線旁邊的「總伯公廟」，跟整個拱子溝地區其他農戶所立的土地神們會合，一起接受鄉親的集體祭祀。

上週鄉親依例返回名登石板伯公廟做環境整理，但萬萬沒想到，大家鋤著、鋤著卻找不到這座小巧、古樸的老廟，只剩下鐵皮拜庭、水泥案桌，以及老廟曾經屹立過的痕跡。

昨天消息傳出後，近年努力用鏡頭保存這些傳統石板伯公廟的「金山面文史工作室」負責人吳慶杰，遺憾地分享這座老土地廟曾經在他鏡頭下散發的風采；吳慶杰直言，這樣的骨董被當成贓物一樣，就算是被珍藏，對神一樣不敬，對下手偷竊和典藏的玩家也都不好。

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