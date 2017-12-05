竹東鎮公所架「心願牆」 為200弱勢孩子募新年禮物

新竹縣竹東鎮公所架起為弱勢孩子募集新年禮物的「心願牆」，有孩子的「心願卡」上寫想幫媽媽換個包包，感覺十分溫馨。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-05 17:10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮鎮長徐兆璋、鎮代會主席陳昌平今天宣布，即日起協助社福團體為200名弱勢孩子募集新年禮物，在鎮公所架起貼滿孩子手寫「心願卡」的「心願牆」，邀請民眾一起來幫這些孩子圓夢。

「包包，因為媽媽的包包舊了，要換新的。」「你好，好心的人，我想要一本字典，因為家裡的字典被爸爸撕破皮了。」放置在鎮公所1樓的「心願牆」上，貼滿200張孩子想收到哪些新年禮物的「心願卡」，不少卡片上內容相當感人。

徐兆璋說，鎮公所訂於31日晚間7點在仁愛停車場舉辦竹東團圓夜跨年晚會，邀請愛鄰社區關懷協會、博幼社會福利基金會等社福團體參加活動時，不少社工們提到弱勢孩子盼望能夠有「新希望」的新年禮物，鎮公所和鎮代會就合辦這個「孩子小心願，你我來獻愛」活動，邀請大家化身「獻愛天使」，讓孩子在寒冷的冬天裡，也能感受被愛與重視，溫暖的過新年。

徐兆璋說，孩子們想要的大多是生活、文具、體育等用品，民眾可以到鎮公所看「心願牆」上有哪些「心願卡」，也可以到上網鎮公所的臉書粉絲專頁上去看，決定好要認領哪個孩子的心願後再填寫認領資料，並在7天內準備好禮物送到鎮公所，鎮公所會透過社福團體轉交。