台南東山山區自來水延管再通水 盼促進觀光發展

2017-12-05 16:55

［記者王涵平／台南報導］台南市東山區南勢里供水延管工程完工，今日舉行通水典禮，當地雖僅有200戶，但希望能透過解決山區用水不便問題，促進山區觀光發展。

通水典禮由南市副市長吳宗榮、議長賴美惠、經濟發展局長殷世熙、水利署南水局長黃世偉等各界人士主持，從102年起分期推動建造自北寮第三加壓站至孚佑宮地區的自來水管線，總計鋪設長度超過1萬4000公尺，最後一段即為「東山區南勢里大洋至冷水坑延管工程」。

自來水公司第六區管理處表示，除向中央單位爭取經費外，不足部份由水公司及孚佑宮負擔，並與地方協調公私有用地，才使得浩大的供水工程得以完工。沿175線公路鋪設自來水管線，陸續完成「北寮至李子園供水延管工程」、「175線李子園至孚佑宮供水管線工程」、「孚佑宮一帶供水管線工程」，近期再完成「東山區南勢里大洋至冷水坑延管工程」，4項工程總計埋設口徑100釐米延性鑄鐵管8000多公尺、208釐米延性鑄鐵管5000多公尺，總長度達1萬4000多公尺，總經費超過6800萬元。

水公司第六區管理處處長李丁來表示，因東山區南勢里位處偏遠山區，住戶分布零散，北寮至孚佑宮地區通水後現階段受益戶數雖只有200戶，但可望提高鄰近居民申請接水意願。

他指出，目前台南市大約仍有6000多戶沒有自來水服務，後續仍希望透過政府推動「前瞻基礎建設計畫」及跨機關合作，加強推動無自來水地區的供水計畫，讓弱勢地區的居民都有乾淨衛生的自來水可以飲用。