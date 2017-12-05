治山防洪工程 中市水利局明年增加3成預算

台中市水利局辦理治山防洪工程，以就地取材方式減少生態的破壞。（水利局提供）

2017-12-05 16:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局表示，台中市山坡地佔全市面積約72%，市府雖逐年編列預算辦理治山防洪工程，但受到氣候變遷、強降雨頻率提升影響，等待整治工程案件很多，因此，明年度治山防洪工程預算將提高3成編列，以4億元經費擴大辦理相關工程，降低民眾受天災影響程度。

水利局表示，山坡地工程的效益在於減少坡地崩塌及水土流失所造成民眾生命財產損失風險，水利局也以流域綜合治水的理念，加強流域上游土地對雨水的天然蓄留能力，減輕下游洪水負擔，以提高全市防洪韌性。

水利局考量地方民眾實際需要及各地不同之生態環境，因地制宜，儘量採具生態特性的工法，減少環境衝擊；並考量各地區人文歷史等文化特色，融入工程設計，以創造防洪減災、生態保育、文化保存的多贏目標。

水利局指出，治山防洪工程涉及民眾性命財產安全，不能慢慢等待，水利局雖逐年編列預算辦理，但近年受到氣候變遷加鉅的影響，等待整治的工程案件數量增多，因此，明年度將提高3成編列預算，以4億元經費擴大辦理相關工程。

此外，明年度並將辦理沙鹿區南勢溪環境營造、龍井區南勢坑溪環境營造及新社區九渠溝滯洪池等專案工程及農路維護工程，提供親水空間及提升農產品運輸環境，創造治水工程的多元價值。