領先全球！台科大讓2500萬支奈米管 陣列0.5平方公分矽晶圓

台科大團隊研發出非晶金屬玻璃合金的奈米管，獲刊登於頂尖國際期刊「今日材料」《Materials Today》，右起為台科大教授鄭智嘉、陳建光、朱瑾、博士生游家齊。（台科大提供）

2017-12-05 16:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕奈米世界受限於材質與製程，要把細微材質「排列整齊」，是學界夢想，如今美夢成真！台灣科技大學師生團隊採用金屬玻璃材質，成功製造出奈米級材料，能在0.5平方公分的世界中將2500萬根管子列隊整齊一致，讓生物檢測晶片的檢測更精準，提升生醫領域發展，也不排除運用於太陽能光電。

台科大研發長、材料系教授朱瑾說，過去奈米材料多用碳質或是陶瓷氧化物等，但製造出來的奈米世界經常雜亂無章，若要特地將奈米材料排列整齊，製造過程就很困難，畢竟奈米材料用電子顯微鏡放大幾十萬倍都很難看到，製造出來的東西也會單價太高，不符成本使用。

但台科大由材料系教授陳建光、朱瑾和應科所教授鄭智嘉，以及碩士生陳威廷、博士生游家齊等人組成團隊，投入新式奈米材料研發，運用台積電、聯電等半導體製程技術，以金屬玻璃材質，製造出全球首次成功的金屬奈米管陣列，在0.5平方公分的晶圓上，排列了超過2500萬支的奈米管，列隊整齊劃一。研究團隊將成果發表成論文，獲刊登於頂尖國際期刊「今日材料」《Materials Today》。

朱瑾說，新的做法不僅讓奈米材料製程更加便宜，更重要的就是「整齊」，整齊便能讓奈米材料做到更多事情，目前將運用在生物感測晶片上，比過去的晶片，提供更加細微的檢測數據，也提高準確度，有助醫生進行病人的疾病快篩，其他運用也包含如空氣污染物PM2.5的檢測，且該材質也能吸光，也不排除未來在太陽能光電上的運用與發展。