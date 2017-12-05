太平山下午氣溫降到2度 入夜後可能結霜

2017-12-05 16:39

［記者江志雄／宜蘭報導］合歡山今天凌晨降下入冬第一場雪，海拔2000公尺的宜蘭太平山，下午氣溫降到攝氏2度，山區飄雨起霧，入夜後可能結霜，形成另一番美景。

太平山12月底到隔年2月中旬飄雪機率高，一年平均有1到3次下雪紀錄，最近一次12月下雪紀錄，是在民國104年12月17日。

入冬之後，太平山早晚氣溫都在10度以下，今天下著小雨，感覺特別冷，遊客穿上厚重衣物，全身包的密不透風；太平山莊經理賴俊仁說，太平山氣溫比平地少10度，又濕又冷，上山遊客要注意保暖。