國道9、10月嚴重超速31件 最快飆時速247公里

2017-12-05 16:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕不少車輛將國道當賽車場，平均車速超過時速200公里，今年9月、10月國道公路警察局就針對14輛車開單；不過交通部高速公路局根據ETC資料發現，這兩個月國道上嚴重超速車輛多達31輛，時速最快開到247公里。高公局副局長吳木富表示，現已透過大數據分析，統計國道易嚴重超速路段與時段，供公路警察局作為勤務安排參考及加強取締。

高公局：易飆車時、地、資料已供警方安排取締

大數據分析是透過ETC系統，讀取車輛通過兩個門架間所花時間，再加入兩門架距離去計算，就能得知該車輛時速。吳木富表示，9、10月特別把嚴重超速車牌資料調出來看，並跟公警局開單資料做交叉比對，發現有14輛嚴重超速車輛都有開單，取締率約45%；不過違規車牌號碼涉及個資問題，不會提供給公警局，只會告訴公警局哪些時段與路段，較常出現嚴重超速車輛。

根據高公局大數據分析，較常出現嚴重超速路段，包含國道3號北上大甲－苑裡、竹林－關西、國1北上五楊高架路段中壢轉接道－機場系統等；9月、10月國道就發現4輛時速超過240公里的嚴重超速車輛，時段以深夜離峰較多。

根據規定，行車超過速限60公里以上，就屬於嚴重超速，可依道路交通管理處罰條例第43條，處6000元至2萬4000元罰鍰，當場禁止其駕駛並吊扣汽車牌照3個月；若因而肇事將吊銷駕駛執照。另外，若兩輛以上汽車在道路上競駛、競技者，將處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷駕照。

高公局表示，透過大數據分析，已可發現嚴重超速較易發生時段與路段，呼籲屢屢嚴重超速都沒被取締駕駛，切勿心存僥倖。為維護行車安全，請駕駛務必遵守交通安全規則、依速限規定行駛、保持行車安全距離。