走入歷史！高雄車站前公車轉運站 明年1月拆除

高雄車站前公車轉運站，將於明年1月拆除。（記者葛祐豪攝）

2017-12-05 16:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合鐵路地下化施工期程，有43年歷史的高雄車站前公車轉運站，確定於明年1月初拆除，走入歷史，屆時共有26線公車受影響，請民眾至附近的臨時公車站搭車。

高雄市交通局與交通部鐵改局，今天下午在高雄火車站3樓舉辦「高雄車站公車轉運站紀念會」，交通局並從即日起，於公車轉運站內展出「存下永恆的快門」公車站徵件活動得獎作品，歡迎民眾參觀。

高雄車站前公車轉運站是高雄市公車7大總站中，路線最多的車站，目前共有26線公車經過，但因無停車場，只有56路是直接從火車站發車。

交通局長陳勁甫表示，配合鐵路地下化，拆除高雄車站前公車轉運站，是高雄車站轉型蛻變前的第一步，預計明年1月中旬動工，屆時請民眾改到中山一路、河北二路口，或建國三路、同愛街口的臨時公車站，搭乘市公車。

交通局未來預計在高雄火車站西區（車專三用地），新建公車轉運站，完工時間預定在112年。

此外，因應高雄市秋冬大氣擴散條件不佳，近日空氣品質拉警報，為降低私人運具對環境造成的污染，市府自今年12月1日至明年2月底推出「公車上下車刷卡免費搭」活動（不含E02哈佛快線、大樹祈福線、舊城、鳳山、哈瑪星、紅毛港等文化、觀光路線與雙層巴士），交通局也呼籲民眾多利用公共運具，一起對抗空汙。