大花蓮鐵路高架化 縣府撤西移案改爭取原地高架

2017-12-05 16:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕大花蓮地區因鐵路在市區形成7處平交道，地方期盼立體化多年，立委蕭美琴趁前瞻計畫花東雙軌工程，提出原地高架訴求，而縣府則提鐵路西移到中央路高架化，日前行政院長賴清德到花蓮舉行地方座談，縣府改支持原地高架，縣長傅崐萁解釋說，當初鐵路西移經費龐大，以花蓮財政無法負擔，因此才不得不改爭取原地高架。

傅崐萁在「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」中提到說，撤回鐵路西移高架化案的原因，是因為交通部告訴花蓮，縣政府要負擔90億元的經費，這種狀況下，縣府不得不撤案，要花蓮負擔40%高達90億元的經費，以花蓮的財政實在沒有能力。

縣府在與行政院長座談會中，提出「大花蓮都會區鐵路高架工程計畫」，簡報中認為目前鐵路路廊足敷鐵路高架化使用，無須自行土地徵收，可先將原有路線進行撥道後，待高架橋敦完工後，以半施工方式循序進行，初估費用約80到100億元，希望行政院列為交通重大政策案，納入「花東地區鐵路雙軌電氣化」併案辦理。

不過縣府去年底提出「花蓮火車站至吉安干城車站間（暫定）鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫可行性研究」評估「原地高架化」可行性低，高架鐵路將改線，從新城鄉嘉里村延著30米「中央路」南下到吉安鄉南華村，花蓮車站與吉安車站也將另址重建，總經費294.3億元，其中花蓮縣府負擔90億元，占歲出額一半以上。

花蓮縣立委蕭美琴說，中央政府在軌道建設編列410億經費投入花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，未來增軌後班次增加，對於市區交通、用路安全負擔加重，也因平交道的切割，城市發展無法整體規劃，應在花東雙軌工程中，一併研擬鐵路平交道高架計畫，而多次徵詢相關單位，不論工程技術或施工路廊寬度等問題，現有條件均能因應「雙軌併同原地高架」方案，也是經費與效益最大化的選項。