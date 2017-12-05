僅中國就10萬件占7成金額 海外就醫請領健保明年砍5成7

2017-12-05 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾海外就醫返國後可申請健保核退，但衛福部健保署公告，明年元旦起，相關費用的核退上限基準，將從現行以國內醫學中心平均費用，改為各級醫院與診所平均費用計算，縮減幅度最高達5成7，估計影響3.6萬人。此外，健保署也正在研擬限制可核退醫院、黑名單不給付等事宜。

根據「全民健康保險法」規定，被保險人在境外發生不可預期之緊急傷病或緊急分娩，可申請健保核退自墊醫療費用。

不過，健保署醫務管理組專委林寶鳳表示，近年來，醫界反映健保給付國內外同一疾病的金額落差太大，例如，在國外看感冒，每件可獲支付1273元，在國內看感冒，則僅有420元，加上發現部分海外就醫核退案件有浮濫申報現象，因此將核退上限基準從現行以國內醫學中心平均費用，調整為各級醫院與診所平均費用。

林寶鳳指出，以去年為例，民眾海外就醫申請健保核退共計13萬餘件、約3.7億元，其中，光是中國就占10萬件、2.6億元。儘管現已要求在中國住院5日（含）以上的醫療費用單據及診斷書需有當地公證處予以公證，但其餘相關單據，並無從查證真偽，因此正研擬海外就醫申請健保核退，將以公立醫院、健保署公告醫院為限。

另外，林寶鳳強調，健保署也考慮針對境外醫療院所只要開立不實診斷書或醫療單據，經查獲屬實，就會列為不予核退的「黑名單」，避免健保資源被不肖人士使用。