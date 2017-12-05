全國英文單字大賽 樹德奪團體7連霸

高市樹德家商在「全國英文單字與電腦速記師大賽」贏得高中組團體總冠軍，完成7連霸。（記者方志賢攝）

2017-12-05 16:03

〔記者方志賢／高雄報導〕高市樹德家商在「2017全國英文單字與電腦速記師大賽」贏得高中組團體總冠軍，完成7連霸，還囊括個人組第1、3、4、5名及16名優勝， 其中陳妍曈國中會考英語僅拿待加強C，她原本痛惡英文，上了樹德發憤苦讀，不僅奪下個人第5名，也從學習英文中找回自信。

高中組個人賽第1名的蔡侑勳，去年比賽失利飲恨，今年捲土重來，靠著強烈企圖心及意志力，加強英語聽說讀寫能力，他善用手機下載英文字典App，不僅背誦單字和發音技巧，也增強閱讀或聽力能力，讓自己掌握上萬英文單字，今年不負眾望奪第1。

個人組第5名的陳妍曈，小時候念雙語幼稚園，父母發現她有英語天分，鼓勵她多接觸英語，但一次在課堂上遭老師處罰，讓學英文變成痛苦的事，進而對英文失去興趣，甚至痛恨英文。

陳妍曈說，在家人的鼓勵下，進入樹德應用英語科，也重拾學英文的樂趣，為了參加全國英文單字比賽，犧牲午休時間，不斷猛Ｋ英語單字，並拿下滿意的成績。

拿到優勝獎的許愛芸說，第一次參賽，中途拼錯單字被淘汰，當時心情沮喪，為了紓壓，回家拚命吃，一下胖了10公斤，這次為了比賽，每晚熬夜背單字，好不容易瘦了5公斤，並順利拿下優勝獎。

樹德校長陳茂霖也表示，應英科老師將英文單字融入教學，增進學生字彙能力，透過大量閱讀，培養學生運用英文單字能力，學校也設校園全民英檢與多益課程，按程度分班教學，致力取得證照，全力打造適性的英語學習環境。