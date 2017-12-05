精障母與單親媽做公益 烤地瓜營收5％助弱勢

癌男雷庭禎（右一）與其顏姓精障妻子的地瓜車。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-12-05 15:56

〔記者王俊忠／台南報導〕顏姓精障母與張姓單親鬱媽的兩部烤地瓜攤車，為回饋輔導她們經營地瓜生意的人安基金會，將於12月6日起到明年2月4日近兩個月時間的每天營收5％所得，捐給人安基金會資助明年寒士尾牙經費。

原本從事保全工作的雷庭禎10餘年前罹患膀胱癌，手術後迄今需隨身背尿袋，他與有些精神障礙的顏姓妻子在人安基金會輔導下學會烤地瓜自力更生，平時都在南市東區中華東路與崇明路口的銀行前人行道擺攤營生，雷有空也常關心身心障礙與弱勢族群，送烤地瓜給身障團體。

雷庭禎表示，今年5月在網路上結識患有憂鬱症的單親媽媽張曉君，得知張女生活與工作陷入困境，他介紹張女到人安基金會接受輔導學烤地瓜技能，並取得營生設備，8月間覓得位在南區健康路與府連路口的竹溪里入口廣場點營生。

年關將近，平日自力更生的雷庭禎夫妻與張曉君也思考如何盡份力回饋社會，他們決定從6日起到明年2月4日止，把兩部地瓜車的每天賣烤地瓜營收5％捐給人安基金會，為求昭公信，他們會做日報記錄日營收與捐助款項。

雷庭禎與精障妻的地瓜車約於每天上午9點到下午4點出車營業；張曉君的地瓜車則在每天上午10點到下午4點營業。