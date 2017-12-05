南寮國小運動場10年大翻修 喜迎明年100歲

2017-12-05 15:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市南寮國小運動場有3座球場已10年未翻修整理，因運動場鋪面多處破裂和積水，影響學生和社區居民使用，新竹市府教育處今年全面翻修運動場，更新鋪面，今天舉行啟用典禮，市長林智堅表示，球場整建後乾淨又整齊，是慶祝學校明年100歲的暖壽禮，也讓學生們有更好的運動空間，開心快樂學習。

林智堅說，新竹市明年有2間國小滿100歲，其中之一就是南寮國小，這是學校的大事，學校也開始籌備明年100年相關活動，其中發現校內運動場從96年到現在，10年來都未翻修過，導致球場鋪面多處破裂，也有積水，經市府多次現勘後，進行運動場的翻修工程，要讓學生們有舒適、安全的運動環境。

林智堅說，市府重視教育力，其中教育預算在年度總預算的比例占最高，明年教育預算編列79.86億元，除持續推動新校園運動，以建築翻轉教育理念，更注重孩子運動空間，期許讓孩子開心學習、安全運動。

「新球場讓我打起球來更放心，不再怕摔跤滑倒了！」喜歡打球學生都這麼說，以前球場裂紋很多、很low，現在超酷！看到嶄新的球場啟用，小朋友迫不急待要打球；更說，現在一下課就往球場衝，因為實在太棒了。

也有社區居民來運動說，以前球場跑個步都危險，現在不僅有全新跑道，散步健走都適合，讓居民有個安全的運動場地，感覺不錯，居民也跟著受惠了。